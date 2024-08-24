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Азербайджанские борцы взяли две бронзы на чемпионате мира в Иордании

Азербайджанские борцы взяли две бронзы на чемпионате мира в Иордании Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира U-17 (среди юношей до 17 лет) в иорданском Аммане.
Индивидуальные
24 августа 2024 г. 21:58
Азербайджанские борцы взяли две бронзы на чемпионате мира в Иордании

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира U-17 в иорданском Аммане.

Как передает Report, успешными выступлениями отметились Гусейн Гусейнов (55 кг) и Мухаммед Гантемиров (110 кг).

В противостоянии за бронзу Г.Гусейнов одолел армянского спортсмена Гагика Казаряна, а М.Гантемиров победил грузина Гигию Лукунидзе.

Напомним, что азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли на чемпионате третье место в командном зачете.

Туран Дашдемиров (51 кг) и Айхан Джавадов (60 кг) побороли всех своих соперников и стали чемпионами мира, Амрах Амрахов (48 кг) завоевал бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 2 bürünc medal qazanıb

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