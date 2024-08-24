Азербайджанские борцы взяли две бронзы на чемпионате мира в Иордании

Азербайджанские борцы взяли две бронзы на чемпионате мира в Иордании

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира U-17 (среди юношей до 17 лет) в иорданском Аммане.

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Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира U-17 в иорданском Аммане. Как передает Report , успешными выступлениями отметились Гусейн Гусейнов (55 кг) и Мухаммед Гантемиров (110 кг). В противостоянии за бронзу Г.Гусейнов одолел армянского спортсмена Гагика Казаряна, а М.Гантемиров победил грузина Гигию Лукунидзе. Напомним, что азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли на чемпионате третье место в командном зачете. Туран Дашдемиров (51 кг) и Айхан Джавадов (60 кг) побороли всех своих соперников и стали чемпионами мира, Амрах Амрахов (48 кг) завоевал бронзовую медаль. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram