Азербайджанские борцы взяли две бронзы на чемпионате мира в Иордании

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира U-17 в иорданском Аммане.
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В противостоянии за бронзу Г.Гусейнов одолел армянского спортсмена Гагика Казаряна, а М.Гантемиров победил грузина Гигию Лукунидзе.
Напомним, что азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли на чемпионате третье место в командном зачете.
Туран Дашдемиров (51 кг) и Айхан Джавадов (60 кг) побороли всех своих соперников и стали чемпионами мира, Амрах Амрахов (48 кг) завоевал бронзовую медаль.