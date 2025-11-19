Азербайджанские борцы выиграли медали на VI Играх исламской солидарности
- 19 ноября, 2025
- 19:26
Азербайджанская спортсменка Эльнура Мамедова (50 кг) завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по борьбе VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, она одолела представительницу Алжира Чейму Шебилан со счетом 5:0.
Кроме того, наш борец греко-римского стиля Мурад Ахмедиев (97 кг) завоевал серебряную медаль, уступив иранцу Мохаммадхади Сарави со счетом 1:5
Отметим, что позднее Жаля Алиева (57 кг) поборется за золотую медаль.
