Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджанские борцы выиграли медали на VI Играх исламской солидарности

    Индивидуальные
    • 19 ноября, 2025
    • 19:26
    Азербайджанские борцы выиграли медали на VI Играх исламской солидарности

    Азербайджанская спортсменка Эльнура Мамедова (50 кг) завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по борьбе VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, она одолела представительницу Алжира Чейму Шебилан со счетом 5:0.

    Кроме того, наш борец греко-римского стиля Мурад Ахмедиев (97 кг) завоевал серебряную медаль, уступив иранцу Мохаммадхади Сарави со счетом 1:5

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмедиев (97 кг) завоевал серебряную медаль.

    Отметим, что позднее Жаля Алиева (57 кг) поборется за золотую медаль.

    VI Исламские игры солидарности Греко-римская борьба медали Азербайджан
    Фото
    Azərbaycanın daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    20:11
    Фото

    Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

    ИКТ
    20:02

    Эрдоган заявил о необходимости возобновления стамбульских переговоров

    В регионе
    20:02

    Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол
    19:59

    Бельгия вновь столкнется с трехдневным транспортным хаосом с 24 ноября

    Другие страны
    19:57
    Фото

    Кыргызстан и Китай подписали программу межмидовского сотрудничества на 2026-2027 годы

    В регионе
    19:46

    В 2026 году расходы Фонда страхования от безработицы увеличатся

    Социальная защита
    19:42

    Еврокомиссия: Пакет военной мобильности потребует существенных инвестиций

    Другие страны
    19:34

    Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана

    Внешняя политика
    19:32

    Лейла Алиева посетила Международный фестиваль STEAM Азербайджан

    Внутренняя политика
    Лента новостей