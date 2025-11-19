Азербайджанские борцы выиграли медали на VI Играх исламской солидарности

Азербайджанская спортсменка Эльнура Мамедова (50 кг) завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по борьбе VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, она одолела представительницу Алжира Чейму Шебилан со счетом 5:0.

Кроме того, наш борец греко-римского стиля Мурад Ахмедиев (97 кг) завоевал серебряную медаль, уступив иранцу Мохаммадхади Сарави со счетом 1:5

Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмедиев (97 кг) завоевал серебряную медаль.

Отметим, что позднее Жаля Алиева (57 кг) поборется за золотую медаль.