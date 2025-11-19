Azərbaycanın daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB
- 19 noyabr, 2025
- 19:09
Azərbaycanın qadın güləşçisi Elnura Mammadova (50 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bürünc medalını qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, idmançı üçüncü yer uğrunda görüşdə Əlcəzair təmsilçisi Çeyma Şebilanı 5:0 hesabı ilə məğlub edərək bürünc medala sahib çıxıb.
Qeyd edək ki, digər təmsilçilərimizdən yunan-Roma güləşçisi Murad Əhmədiyev (97 kq) gümüş medal əldə edib. Jalə Əliyeva (57 kq) isə final qarşılaşmasına çıxacaq.
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Murad Əhmədiyev (97 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının gümüş medalını qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, idmançı finalda İran təmsilçisi Mohammadhadi Saraviyə 1:5 hesabı ilə uduzaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.
Qeyd edək ki, digər təmsilçilərimizdən Jalə Əliyeva (57 kq) qızıl, Elnura Mammadova (50 kq) isə bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaqlar.