    Азербайджанские борцы завоевали за день три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    • 20 ноября, 2025
    • 19:58
    Азербайджанские борцы завоевали за день три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанские борцы завершили сегодняшний день соревнований VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде с тремя медалями.

    Как сообщает Report, Нигяр Мирзазаде (68 кг) завоевала бронзовую медаль, а Рузанна Мамедова (62 кг) и Ислам Базарганов (57 кг), проигравшие в финальных поединках, взяли серебро.

    Борец вольного стиля Али Рагимзаде (65 кг) уступил сопернику в борьбе за бронзовую медаль.

    Таким образом, наши борцы завершили день с 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.

    Два представителя Азербайджана завоевали серебряные медали на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, Рузанна Мамедова (62 кг) и борец вольного стиля Ислам Базарганов (57 кг) уступили в финальных поединках и заняли вторые места.

    Отмечается, что Али Рагимзаде (65 кг) и Нигяр Мирзазаде (68 кг) продолжат борьбу за бронзовые медали.

    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadada günü 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

