Азербайджанские борцы завоевали за день три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские борцы завершили сегодняшний день соревнований VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде с тремя медалями.

Как сообщает Report, Нигяр Мирзазаде (68 кг) завоевала бронзовую медаль, а Рузанна Мамедова (62 кг) и Ислам Базарганов (57 кг), проигравшие в финальных поединках, взяли серебро.

Борец вольного стиля Али Рагимзаде (65 кг) уступил сопернику в борьбе за бронзовую медаль.

Таким образом, наши борцы завершили день с 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.

19:22

Два представителя Азербайджана завоевали серебряные медали на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, Рузанна Мамедова (62 кг) и борец вольного стиля Ислам Базарганов (57 кг) уступили в финальных поединках и заняли вторые места.

Отмечается, что Али Рагимзаде (65 кг) и Нигяр Мирзазаде (68 кг) продолжат борьбу за бронзовые медали.