Азербайджанские борцы примут участие во втором дне чемпионата Европы U-23

В сербском городе Зренянин продолжается чемпионат Европы U-23 по борьбе.

Как сообщает корреспондент Report из Сербии, во второй день турнира представители Азербайджана вступят в борьбу еще в 5 весовых категориях вольной борьбы.

Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Васиф Худиев (86 кг), Али Цокаев (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) проведут первые поединки.

Также сегодня Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) выступят в финале, а Муса Агаев (65 кг) и Зафар Алиев (97 кг) будут бороться за бронзовую медаль. Рамик Гейбатов (70 кг) выйдет на утешительную встречу.

Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.