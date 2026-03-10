Азербайджанские борцы примут участие во втором дне чемпионата Европы U-23

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В сербском городе Зренянин продолжается чемпионат Европы U-23 по борьбе.

    Как сообщает корреспондент Report из Сербии, во второй день турнира представители Азербайджана вступят в борьбу еще в 5 весовых категориях вольной борьбы.

    Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Васиф Худиев (86 кг), Али Цокаев (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) проведут первые поединки.

    Также сегодня Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) выступят в финале, а Муса Агаев (65 кг) и Зафар Алиев (97 кг) будут бороться за бронзовую медаль. Рамик Гейбатов (70 кг) выйдет на утешительную встречу.

    Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.

    U-23 Avropa çempionatının ikinci günündə Azərbaycanın 5 güləşçisi mübarizəyə başlayacaq
