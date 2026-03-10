Азербайджанские борцы примут участие во втором дне чемпионата Европы U-23
Индивидуальные
- 10 марта, 2026
- 09:28
В сербском городе Зренянин продолжается чемпионат Европы U-23 по борьбе.
Как сообщает корреспондент Report из Сербии, во второй день турнира представители Азербайджана вступят в борьбу еще в 5 весовых категориях вольной борьбы.
Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Васиф Худиев (86 кг), Али Цокаев (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) проведут первые поединки.
Также сегодня Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) выступят в финале, а Муса Агаев (65 кг) и Зафар Алиев (97 кг) будут бороться за бронзовую медаль. Рамик Гейбатов (70 кг) выйдет на утешительную встречу.
Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.
