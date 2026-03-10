İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    U-23 Avropa çempionatının ikinci günündə Azərbaycanın 5 güləşçisi mübarizəyə başlayacaq

    Fərdi
    • 10 mart, 2026
    • 09:01
    U-23 Avropa çempionatının ikinci günündə Azərbaycanın 5 güləşçisi mübarizəyə başlayacaq

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı davam edir.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, yarışın ikinci günündə sərbəst güləş üzrə daha 5 çəkidə Azərbaycan təmsilçiləri mübarizəyə qoşulacaqlar.

    Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Ağanəzər Novruzov (74 kq), Vasif Xudiyev (86 kq), Ali Tsokayev (92 kq) və Yusif Dursunov (125 kq) ilk görüşlərini keçirəcəklər.

    Həmçinin bu gün Vasif Bağırovla (57 kq) Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) finalda, Musa Ağayevlə (65 kq) Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal uğrunda güləşəcəklər. Ramik Heybətov (70 kq) isə təsəlliverici görüşə çıxacaq.

    Qeyd edək ki, U-23 Avropa çempionatı martın 15-nə qədər davam edəcək.

    sərbəst güləş U-23 Avropa çempionatı Azərbaycan güləşçiləri Serbiya Zrenyanin şəhəri
    Азербайджанские борцы примут участие во втором дне чемпионата Европы U-23

