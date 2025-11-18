Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Индивидуальные
    • 18 ноября, 2025
    • 09:53
    Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на Исламиаде

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля сегодня начнут борьбу на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, первыми на ковер выйдут Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 в своем третьем матче группового этапа встретится со сборной Кот-д"Ивуара.

    Параатлет Самир Набиев (F57) будет соревноваться в метании диска, легкоатлеты Назим Бабаев и Рустам Мамедов - в тройном прыжке, Ламия Велиева - в беге на 100 метров, Альхам Нагиев - в беге на 200 метров, а Исмаил Алиев - в толкании ядра.

    В соревнованиях по фехтованию на шпагах выступят Айнур Гулиева и Назрин Мехдиева.

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября. Азербайджан, завоевав 45 медалей (5 золотых, 14 серебряных и 26 бронзовых), занимает 9-е место в медальном зачете.

    Исламиада Греко-римская борьба легкая атлетика
    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadada mübarizəyə başlayır

