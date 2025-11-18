İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadada mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:19
    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadada mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün mübarizəyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq Nihat Məmmədli (60 kq), Həsrət Cəfərov (67 kq), Ülvü Qənizadə (77 kq) və İslam Abbasov (87 kq) xalça üzərinə çıxacaqlar.

    3x3 basketbol üzrə Azərbaycan millisi isə qrup mərhələsindəki üçüncü matçında Fildişi Sahili seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Paraatlet Samir Nəbiyev (F57) disk atmada, atletlərdən Nazim Babayevlə Rüstəm Məmmədov üçtəkanla tullanmada, Lamiyə Vəliyeva 100 metr məsafəyə qaçışda, Əlhəm Nağıyev 200 metr məsafəyə qaçışda, İsmayıl Əliyev isə nüvə atmada uğur qazanmağa çalışacaqlar.

    Qılıncoynatmanın şpaqa növündə Aynur Quliyeva və Nəzrin Mehdiyeva mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 45 mükafatla (5 qızıl, 14 gümüş, 26 bürünc) medal sıralamasında 9-cu pillədə qərarlaşıb.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada Səudiyyə Ərəbistan Ər-Riyad
    Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на Исламиаде

