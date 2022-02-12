Азербайджанские борцы на сборах в Махачкале

Сборная Азербайджана по вольной борьбе проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Дагестане, Россия.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Дагестане.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, с 29 января сборная продолжает тренировки с местной командой в Махачкале.

Команда под руководством главного тренера Намига Абдуллаева, старшего тренера Залимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева отдает предпочтение тактической и технической работе. Сборы в Махачкале продолжатся до 15 февраля.

Отметим, что в этом месяце команда проверит свои силы в двух соревнованиях. Некоторые члены сборной примут участие в традиционном турнире памяти Дана Колова и Николы Петрова, который пройдет с 17 по 20 февраля в Велико Тырново, Болгария. Часть сборной отправится в Турцию на первый в этом году рейтинговый турнир имени Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана, который пройдет в Стамбуле с 24 по 27 февраля.