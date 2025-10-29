Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджанские борцы добились исторического успеха на чемпионате мира U23 в Сербии

    Члены сборной Азербайджана по борьбе добились исторического успеха на чемпионате мира U-23, который проводится с 2017 года.

    Как сообщает Report, азербайджанские борцы взяли на турнире в сербском Нови-Саде три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, что стало лучшим результатом коллектива с учетом достоинства завоеванных наград.

    В командном зачете Азербайджан занял четвертое место после Японии (6-1-3), Ирана (5-2-5) и США (5-2-4).

    Отметим, что в Нови-Саде чемпионами мира стали Эльмир Алиев (55 кг), Зия Бабашов (63 кг) и Кянан Хейбатов (70 кг). Хетаг Карсанов (125 кг) завоевал серебряную медаль, а Руслан Нуруллаев (72 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Али Цокаев (86 кг) стали бронзовыми призерами.

