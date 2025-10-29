Azərbaycan güləşçiləri U-23 dünya çempionatında tarixi uğura imza atıblar
Fərdi
- 29 oktyabr, 2025
- 21:53
Azərbaycanın 23 yaşadək güləşçiləri 2017-ci ildən bu yana keçirilən U-23 dünya çempionatında tarixi uğura imza atıblar.
"Report" xəbər verir ki, təmsilçilərimiz son olaraq Serbiyanın Novi Sad şəhərində reallaşan mundialda 3 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal əldə etməklə mükafatların əyarına görə ən yaxşı nəticəni göstəriblər.
Bu yarışda Azərbaycan Yaponiya (6-1-3), İran (5-2-5) və ABŞ-dən (5-2-4) sonra 4-cü yeri tutub.
Qeyd edək ki, Novi Sadda Elmir Əliyev (55 kq), Ziya Babaşov (63 kq) və Kənan Heybətov (70 kq) dünya çempionu olub. Xetaq Karsanov (125 kq) gümüş medal qazanıb. Ruslan Nurullayev (72 kq), Günay Qurbanova (59 kq) və Ali Tsokayev (86 kq) isə fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə yüksəlib.
Son xəbərlər
22:14
Sumqayıtda 21 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölübHadisə
22:10
"Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Avropadakı matçlarımızda qələbə qazanmağa çalışacağıq"Komanda
21:53
Azərbaycan güləşçiləri U-23 dünya çempionatında tarixi uğura imza atıblarFərdi
21:50
Braziliyada narkotik satanlara qarşı əməliyyatlarda 132 nəfər öldürülübDigər ölkələr
21:50
Avropa İttifaqı Gürcüstan hökumətinə təşəkkür məktubu ünvanlayıbRegion
21:39
COP29-dan COP30-a keçid və XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq mövzusunda yüksək səviyyəli görüş keçirilibCOP29
21:34
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 22 500 bilet satılıbFutbol
21:20
BAEA İranın nüvə obyektlərində aktivlik müşahidə edibRegion
21:15
Foto