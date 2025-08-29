Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали в Китае

Члены сборной Азербайджана по боксу среди юниоров завоевали 4 медали на международном турнире "Пояс и путь" в Китае.

Об этом сообщили Report в Федерации бокса.

Хагверди Гасанов (63 кг) стал победителем турнира, в финале он одержал победу над соперником из Казахстана. Сафтар Мамедзаде (+80 кг) завоевал серебряную медаль, а Рауль Гейдарли (57 кг) и Адиль Залов (70 кг) - бронзовые медали.

Отметим, что команда продолжает подготовку к Играм СНГ в Китае. Наша сборная вернется в Баку 1 сентября.