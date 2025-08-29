Azərbaycan boksçuları Çində dörd medal qazanıblar
Fərdi
- 29 avqust, 2025
- 17:38
Yeniyetmə boksçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri Çində keçirilən "Kəmər və Yol" beynəlxalq turnirində 4 medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Yığma Sincan-Uyğur Muxtar Rayonunda 19 ölkənin iştirakı ilə baş tutan yarışda uğurlu çıxış edib.
Haqverdi Həsənov (63 kq) turnirin qalibi olub. O, finalda qazaxıstanlı rəqibinə qalib gəlib. Səftər Məmmədzadə (+80 kq) gümüş, Raul Heydərli (57 kq) və Adil Zalov (70 kq) bürünc medala yiyələnib.
Qeyd edək ki, komanda MDB Oyunlarına hazırlığı Çində davam etdirir. Milli sentyabrın 1-də Bakıya qayıdacaq.
Son xəbərlər
19:15
Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunubDaxili siyasət
19:06
Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdırSağlamlıq
18:50
Əfqan İsayev: "SOCAR külək parkları üçün avadanlıq istehsalının bir hissəsini lokallaşdırmağı planlaşdırır"Energetika
18:48
ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edibDigər ölkələr
18:39
Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcəkDigər ölkələr
18:32
Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırırBiznes
18:29
MİQ müsabiqəsinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıbElm və təhsil
18:23
İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyibDigər ölkələr
18:16