    Azərbaycan boksçuları Çində dörd medal qazanıblar

    • 29 avqust, 2025
    • 17:38
    Azərbaycan boksçuları Çində dörd medal qazanıblar

    Yeniyetmə boksçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri Çində keçirilən "Kəmər və Yol" beynəlxalq turnirində 4 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Yığma Sincan-Uyğur Muxtar Rayonunda 19 ölkənin iştirakı ilə baş tutan yarışda uğurlu çıxış edib.

    Haqverdi Həsənov (63 kq) turnirin qalibi olub. O, finalda qazaxıstanlı rəqibinə qalib gəlib. Səftər Məmmədzadə (+80 kq) gümüş, Raul Heydərli (57 kq) və Adil Zalov (70 kq) bürünc medala yiyələnib.

    Qeyd edək ki, komanda MDB Oyunlarına hazırlığı Çində davam etdirir. Milli sentyabrın 1-də Bakıya qayıdacaq.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали в Китае

