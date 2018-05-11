 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанская тхэквондистка: Я рада, что не осталась без медали на чемпионате Европы

    Патимат Абакарова: Я верила, что завоюю золото

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Я одолела первого соперника - спортсмена из Болгарии. Следующая встреча была против местной тхэквондистки Светланы Игуменовой. Я ждала, что встреча пройдет сложно, потому что соперница была сильная и местная. Однако одолеть ее оказалось не так уж и сложно. Вместе с тем, я уступила хорватской сопернице".

    Как сообщает Report, об этом пресс-службе федерации заявила бронзовый призер чемпионата Европы по тхэквондо, прошедшем в российском городе Казань, азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова. 

    По словам выступающей в весовой категории 49 кг 24-летней спортсменки, она рада, что не осталась без медали: 

    "Я верила, что завоюю золото. И все же рада, что не осталась без медали. Я благодарна тем, кто поддерживал меня. Соревнование продолжается, желаю успеха товарищам по команде".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi