Азербайджанская тхэквондистка: Я рада, что не осталась без медали на чемпионате Европы

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Я одолела первого соперника - спортсмена из Болгарии. Следующая встреча была против местной тхэквондистки Светланы Игуменовой. Я ждала, что встреча пройдет сложно, потому что соперница была сильная и местная. Однако одолеть ее оказалось не так уж и сложно. Вместе с тем, я уступила хорватской сопернице".

Как сообщает Report, об этом пресс-службе федерации заявила бронзовый призер чемпионата Европы по тхэквондо, прошедшем в российском городе Казань, азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова.

По словам выступающей в весовой категории 49 кг 24-летней спортсменки, она рада, что не осталась без медали:

"Я верила, что завоюю золото. И все же рада, что не осталась без медали. Я благодарна тем, кто поддерживал меня. Соревнование продолжается, желаю успеха товарищам по команде".