Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО
Индивидуальные
- 08 ноября, 2025
- 15:39
Азербайджанская тяжелоатлетка Нурай Абилова (48 кг) завоевала три бронзовые медали (две малые и одну большую) на VI Играх исламской солидарности.
Как сообщает Report, 15-летняя спортсменка подняла в толчке 79 кг.
Ранее в рывке она подняла 64 кг.
Поднявшая в сумме 143 кг Абилова заняла третье место в обоих упражнениях, а также сумме двоеборья (сумма результатов в рывке и толчке).
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности.
Как сообщает Report, Нурай Абилова (48 кг) завоевала бронзу в соревнованиях по тяжелой атлетике.
15-летняя спортсменка подняла 64 кг в рывке.
Отметим, что Азербайджан на соревнованиях представляют 174 спортсмена в 20 дисциплинах.
Последние новости
16:00
Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению MesteraФинансы
16:00
Азербайджанские истребители совершили полет в небе над ГянджойВнутренняя политика
16:00
Фото
Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМИндивидуальные
15:51
Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%Бизнес
15:43
Малайзия поздравила Азербайджан с Днем ПобедыВнешняя политика
15:41
В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ ТегеранаИнфраструктура
15:39
Фото
Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
15:30
В Сербии задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперахДругие страны
15:28
Видео