Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 08 ноября, 2025
    • 15:39
    Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанская тяжелоатлетка Нурай Абилова (48 кг) завоевала три бронзовые медали (две малые и одну большую) на VI Играх исламской солидарности.

    Как сообщает Report, 15-летняя спортсменка подняла в толчке 79 кг.

    Ранее в рывке она подняла 64 кг.

    Поднявшая в сумме 143 кг Абилова заняла третье место в обоих упражнениях, а также сумме двоеборья (сумма результатов в рывке и толчке).

    Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности.

    Как сообщает Report, Нурай Абилова (48 кг) завоевала бронзу в соревнованиях по тяжелой атлетике.

    15-летняя спортсменка подняла 64 кг в рывке.

    Отметим, что Азербайджан на соревнованиях представляют 174 спортсмена в 20 дисциплинах.

    VI Игры исламской солидарности бронзовая медаль Азербайджан Нурай Абилова
    Фото
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında 3 bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    16:00

    Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению Mestera

    Финансы
    16:00

    Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой

    Внутренняя политика
    16:00
    Фото

    Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ

    Индивидуальные
    15:51

    Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%

    Бизнес
    15:43

    Малайзия поздравила Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    15:41

    В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ Тегерана

    Инфраструктура
    15:39
    Фото

    Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    15:30

    В Сербии задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперах

    Другие страны
    15:28
    Видео

    Турецкие истребители F-16 совершили полет на военном параде в Баку

    Внутренняя политика
    Лента новостей