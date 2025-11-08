Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская тяжелоатлетка Нурай Абилова (48 кг) завоевала три бронзовые медали (две малые и одну большую) на VI Играх исламской солидарности.

Как сообщает Report, 15-летняя спортсменка подняла в толчке 79 кг.

Ранее в рывке она подняла 64 кг.

Поднявшая в сумме 143 кг Абилова заняла третье место в обоих упражнениях, а также сумме двоеборья (сумма результатов в рывке и толчке).

Отметим, что Азербайджан на соревнованиях представляют 174 спортсмена в 20 дисциплинах.