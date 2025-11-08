Azərbaycan ağırlıqqaldıranı VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında 3 bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Nuray Əbilova (48 kq) VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında 3 bürünc medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, o, təkanla qaldırmada üçüncü olub.
15 yaşlı idmançı təkanla qaldırmada 79 kq ağırlığı başı üzərinə qaldırmağı bacarıb. O, daha öncə birdən qaldırma hərəkətində 64 kq ağırlığın öhdəsindən də gəlmişdi.
Toplamda 143 kq ağırlıq qaldıran N.Əbilova hər iki nəticəyə görə 3-cü olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olunur.
