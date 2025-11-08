İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında 3 bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:10
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında 3 bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Nuray Əbilova (48 kq) VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında 3 bürünc medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, təkanla qaldırmada üçüncü olub.

    15 yaşlı idmançı təkanla qaldırmada 79 kq ağırlığı başı üzərinə qaldırmağı bacarıb. O, daha öncə birdən qaldırma hərəkətində 64 kq ağırlığın öhdəsindən də gəlmişdi.

    Toplamda 143 kq ağırlıq qaldıran N.Əbilova hər iki nəticəyə görə 3-cü olub.

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Nuray Əbilova (48 kq) ağırlıqqaldırma yarışlarında üçüncü olub.

    15 yaşlı idmançı birdənqaldırma hərəkətində 64 kq ağırlığın öhdəsindən gəlib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olunur.

    Ағırlıqqaldırма Nuray Əbilova VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Foto
    Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

