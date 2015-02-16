​Азербайджанская спортсменка победила на международном турнире

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Женская сборная по борьбе приняла участие на международном турнире в Клиппане (Швеция).

Как сообщает Report, в турнире медаль смогла завоевать лишь Мария Стадник.

Обыграв соперниц из Норвегии, Швеции, Японии и Польши в весовой категории 48 кг, Стадник прошла в финал. В решающей игре она раньше времени одержала победу над японкой Кика Кагатой и завоевала золотую медаль.

Отметим, что Мария Стадник является одной из сильнейших спортсменок на планете в данном виде спорта. Она - чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы, а также обладательница бронзовой и серебряных медалей последних двух олимпиад.