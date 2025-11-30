Азербайджанская каратистка взяла бронзу чемпионата мира в Египте

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Индивидуальные
    • 30 ноября, 2025
    • 22:39
    Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Египта Каире.

    Как сообщает Report, спортсменка представляла страну в весовой категории 68 кг.

    Золото досталось француженке Сомбе Талии, второе место Фонсеке Ромеро Мишель из Пуэрто-Рико, еще один комплект бронзовой награды получила Велоцо Анастасии.

    Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb
