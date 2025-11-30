Азербайджанская каратистка взяла бронзу чемпионата мира в Египте

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Египта Каире.

Как сообщает Report, спортсменка представляла страну в весовой категории 68 кг.

Золото досталось француженке Сомбе Талии, второе место Фонсеке Ромеро Мишель из Пуэрто-Рико, еще один комплект бронзовой награды получила Велоцо Анастасии.