Азербайджанская каратистка взяла бронзу чемпионата мира в Египте
Индивидуальные
- 30 ноября, 2025
- 22:39
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Египта Каире.
Как сообщает Report, спортсменка представляла страну в весовой категории 68 кг.
Золото досталось француженке Сомбе Талии, второе место Фонсеке Ромеро Мишель из Пуэрто-Рико, еще один комплект бронзовой награды получила Велоцо Анастасии.
