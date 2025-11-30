Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 30 noyabr, 2025
- 22:00
Azərbaycan karateçisi Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən dünya çempionatında mükafatçılar sırasına düşüb.
"Report"un məlumatına görə, İrina Zaretska bürünc medal qazanıb.
O, 68 kq çəki dərəcəsində uğurlu çıxış edib.
