İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 30 noyabr, 2025
    • 22:00
    Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan karateçisi Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən dünya çempionatında mükafatçılar sırasına düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, İrina Zaretska bürünc medal qazanıb.

    O, 68 kq çəki dərəcəsində uğurlu çıxış edib.

    İrina Zaretska Bürünc medal Karate

    Son xəbərlər

    22:33

    Rubensin "İsa çarmıxda" tablosu hərracda 2,3 milyon avroya satılıb

    İncəsənət
    22:16

    KİV: Maduro istefa verməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:00

    Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    21:38

    Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    21:19

    KİV: İranın vitse-prezidentinin həyat yoldaşı avtomobil qəzasında ölüb

    Region
    21:13

    Cəlilabadda 6 aylıq körpə ölüb

    Hadisə
    21:05

    Cəmil Həsənli DTX-də ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb

    Daxili siyasət
    20:56
    Foto

    Tehranda Pezeşkianla Fidan arasında görüş olub

    Region
    20:52

    Starmer və Rütte Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarının sürətləndiyini qeyd ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti