    Индивидуальные
    • 21 сентября, 2025
    • 14:24
    Азербайджанская гимнастка обновила мировой рекорд в Германии

    Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова обновила мировой рекорд.

    Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

    Спортсменка выполнила тройное сальто в индивидуальной программе Кубка мира по прыжкам на батуте в Германии.

    Лента новостей