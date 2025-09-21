Азербайджанская гимнастка обновила мировой рекорд в Германии

Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова обновила мировой рекорд.

Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсменка выполнила тройное сальто в индивидуальной программе Кубка мира по прыжкам на батуте в Германии.