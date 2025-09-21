Azərbaycan gimnastı Almaniyada dünya rekordunu yeniləyib
Fərdi
- 21 sentyabr, 2025
- 14:04
Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova dünya rekordunu yeniləyib.
Bu barədə "Report"a Gimnastika Federasiyasından bildirilib.
İdmançı bunu Almaniyada keçirilən batut gimnastikası üzrə dünya kubokunda fərdi proqramda havada dördlü üçqat salto etməklə reallaşdırıb.
