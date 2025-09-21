İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Azərbaycan gimnastı Almaniyada dünya rekordunu yeniləyib

    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova dünya rekordunu yeniləyib.

    Bu barədə "Report"a Gimnastika Federasiyasından bildirilib.

    İdmançı bunu Almaniyada keçirilən batut gimnastikası üzrə dünya kubokunda fərdi proqramda havada dördlü üçqat salto etməklə reallaşdırıb.

    Азербайджанская гимнастка обновила мировой рекорд в Германии
    Azerbaijani gymnast breaks world record in Germany

