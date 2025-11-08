Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро Исламиады

Азербайджанская дзюдоистка Кёнюль Алиева (48 кг) завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии.

Как передает корреспондент Report из Эр-Рияда, спортсменка проиграла в финале Тугче Бедер из Турции.

Отметим, что это первая медаль азербайджанских дзюдоистов на этом соревновании.