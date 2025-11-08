Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро Исламиады
Индивидуальные
- 08 ноября, 2025
- 18:47
Азербайджанская дзюдоистка Кёнюль Алиева (48 кг) завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии.
Как передает корреспондент Report из Эр-Рияда, спортсменка проиграла в финале Тугче Бедер из Турции.
Отметим, что это первая медаль азербайджанских дзюдоистов на этом соревновании.
Последние новости
18:59
Число жертв торнадо в бразильском штате Парана возросло до шести - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:56
"Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВОДругие страны
18:47
Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро ИсламиадыИндивидуальные
18:44
Фото
В Азербайджанской армии торжественно отметили пятую годовщину ПобедыАрмия
18:38
Бакметрополитен продлил работу на час в День ПобедыИнфраструктура
18:29
В Танзании арестован представитель оппозиции по делу о массовых беспорядкахДругие страны
18:26
Завершился визит премьер-министра Пакистана в АзербайджанВнешняя политика
18:23
Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в АзербайджанВнешняя политика
18:21