    Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро Исламиады

    Индивидуальные
    • 08 ноября, 2025
    • 18:47
    Азербайджанская дзюдоистка Кёнюль Алиева (48 кг) завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии.

    Как передает корреспондент Report из Эр-Рияда, спортсменка проиграла в финале Тугче Бедер из Турции.

    Отметим, что это первая медаль азербайджанских дзюдоистов на этом соревновании.

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci yeri tutub

