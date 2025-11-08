Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci yeri tutub
Fərdi
- 08 noyabr, 2025
- 18:37
Azərbaycan cüdoçusu Könül Əliyeva (48 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci yeri tutub.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o, finalda məğlub olub.
K.Əliyeva həlledici görüşdə Tuğçe Bederə (Türkiyə) uduzub.
Qeyd edək ki, bu Azərbaycan cüdoçularının yarışda ilk medalı olub.
