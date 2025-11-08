Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Исламских игр солидарности
08 ноября, 2025
- 16:28
Азербайджанская дзюдоистка Кенуль Алиева (48 кг) вышла в финал VI Исламских игр солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в полуфинале она одержала победу над казахстанской спортсменкой Дианой Буркеевой, заработав оценку "юко".
С этим результатом дзюдоистка обеспечила себе минимум серебряную медаль. Ее соперницей в финале станет Тугче Бедер (Турция).
Отметим, что эти дзюдоистки также встречались в финале V Исламиады.
