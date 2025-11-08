Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    • 08 ноября, 2025
    • 16:28
    Азербайджанская дзюдоистка Кенуль Алиева (48 кг) вышла в финал VI Исламских игр солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в полуфинале она одержала победу над казахстанской спортсменкой Дианой Буркеевой, заработав оценку "юко".

    С этим результатом дзюдоистка обеспечила себе минимум серебряную медаль. Ее соперницей в финале станет Тугче Бедер (Турция).

    Отметим, что эти дзюдоистки также встречались в финале V Исламиады.

    дзюдо VI Исламские игры солидарности Кенуль Алиева
    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına yüksəlib

