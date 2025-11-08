İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına yüksəlib

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:52
    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına yüksəlib

    Azərbaycan cüdoçusu Könül Əliyeva (48 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına yüksəlib.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, o, yarımfinalda Qazaxıstan idmançısı Diana Burkeyevanı yuko xalı ilə məğlub edib.

    Bu nəticə ilə cüdoçu ən azı gümüş medalı təmin edib. K.Əliyevanın finaldakı rəqibi Tuğçe Beder (Türkiyə) olacaq.

    Qeyd edək ki, bu cüdoçular V İslamiadanın finalında da qarşılaşmışdılar.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası Könül Əliyeva VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

