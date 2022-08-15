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Азербайджанская боксерша вышла в полуфинал чемпионата Европы

Азербайджанская боксерша вышла в полуфинал чемпионата Европы В турецком городе Эрзурум продолжается первенство Европы по боксу среди школьников и школьниц.
Индивидуальные
15 августа 2022 г. 14:24
Азербайджанская боксерша вышла в полуфинал чемпионата Европы

В турецком городе Эрзурум продолжается первенство Европы по боксу среди школьников и школьниц.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации бокса Азербайджана, в третий день соревнований член сборной Азербайджана Банучичек Насирли в 1/4 финала встретилась с итальянкой Липарулой Анна де Донато.

Спортсменка, выступающая в весовой категории до 44 кг, одержала победу во втором раунде с полным преимуществом. Выходом в полуфинал, она обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

Следующая схватка Б.Насирли пройдет против британки Келси Джей. Встреча состоится 18 августа.

На первенстве Европы участвуют 378 спортсменов из 28 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

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