Азербайджанская бадминтонистка нацелена на участие в Олимпиаде-2028

Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра, начавшая соревновательный сезон с победы, нацелена на участие в Олимпиаде-2028.

Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра, начавшая соревновательный сезон с победы, нацелена на участие в Олимпиаде-2028.

Спортсменка рассказала Report, что также планирует в ближайшие 3 года войти в топ-40 мирового рейтинга.

"Я очень рада этой победе и благодарна всем, кто меня поддерживал. Для меня это отличное начало нового сезона. Я старалась показать все, на что способна. Мой тренер составил для меня новую программу подготовки. Если все пойдет по плану, то в ближайшие 3 года я планирую войти в топ-40 мирового рейтинга", - поделилась спортсменка.

Напомним, Кейша Фатима Захра завоевала золото на международном турнире серии International Challenge в турецком Стамбуле.

В решающем поединке за первое место Захра одержала уверенную победу над представительницей Дании Амали Скульзан - 21:11, 21:9.