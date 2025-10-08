Азербайджан завершил III Игры СНГ на втором месте в медальном зачете

Азербайджан занял второе место в медальном зачете III Игр стран СНГ.

Как сообщает Report, в последний день соревнований по художественной гимнастике в Шеки сборная Азербайджана пополнила копилку страны еще 6 медалями.

В общей сложности на Играх команда завоевала 184 медали (33 золотые, 56 серебряных, 95 бронзовых).

Победителем III Игр СНГ стала сборная России с 231 медалью (130 золотых, 61 серебряная и 40 бронзовых).

Тройку лидеров замкнула Беларусь со 122 медалями (32 золотые, 38 серебряных и 52 бронзовые).

Отметим, что это лучший показатель азербайджанских спортсменов за всю историю проведения Игр СНГ по количеству завоеванных медалей. Игры СНГ проводятся с 2021 года.