Азербайджан завершил III Игры СНГ на втором месте в медальном зачете
Индивидуальные
- 08 октября, 2025
- 17:21
Азербайджан занял второе место в медальном зачете III Игр стран СНГ.
Как сообщает Report, в последний день соревнований по художественной гимнастике в Шеки сборная Азербайджана пополнила копилку страны еще 6 медалями.
В общей сложности на Играх команда завоевала 184 медали (33 золотые, 56 серебряных, 95 бронзовых).
Победителем III Игр СНГ стала сборная России с 231 медалью (130 золотых, 61 серебряная и 40 бронзовых).
Тройку лидеров замкнула Беларусь со 122 медалями (32 золотые, 38 серебряных и 52 бронзовые).
Отметим, что это лучший показатель азербайджанских спортсменов за всю историю проведения Игр СНГ по количеству завоеванных медалей. Игры СНГ проводятся с 2021 года.
