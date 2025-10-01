Азербайджан занимает второе место в медальном зачете III Игр СНГ
Индивидуальные
- 01 октября, 2025
- 23:22
Позиция Азербайджана в медальном зачете III Игр СНГ не изменилась.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт турнира, наша сборная занимает 2-е место с 7 золотыми, 21 серебряной и 31 бронзовой медалями.
Лидирует в списке Россия (59 золотых, 17 серебряных, 12 бронзовых медалей). Беларусь (7 золотых, 18 серебряных, 23 бронзовых) расположилась на третьей позиции.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
