    Азербайджан занимает второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    • 01 октября, 2025
    • 23:22
    Азербайджан занимает второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Позиция Азербайджана в медальном зачете III Игр СНГ не изменилась.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт турнира, наша сборная занимает 2-е место с 7 золотыми, 21 серебряной и 31 бронзовой медалями.

    Лидирует в списке Россия (59 золотых, 17 серебряных, 12 бронзовых медалей). Беларусь (7 золотых, 18 серебряных, 23 бронзовых) расположилась на третьей позиции.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры СНГ медали
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

