III MDB Oyunları: Azərbaycanın medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib
Fərdi
- 01 oktyabr, 2025
- 23:11
Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib.
"Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hazırda 2-ci pillədə olan komandanın aktivində 7 qızıl, 21 gümüş, 31 bürünc medal var.
Siyahıya Rusiya (59 qızıl, 17 gümüş, 12 bürünc medal) başçılıq edir. Belarus (7 qızıl, 18 gümüş, 23 bürünc) üçüncüdür.
İndiyə qədər 7 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.
