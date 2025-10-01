İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2025
    • 23:11
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib.

    "Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hazırda 2-ci pillədə olan komandanın aktivində 7 qızıl, 21 gümüş, 31 bürünc medal var.

    Siyahıya Rusiya (59 qızıl, 17 gümüş, 12 bürünc medal) başçılıq edir. Belarus (7 qızıl, 18 gümüş, 23 bürünc) üçüncüdür.

    İndiyə qədər 7 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.

    III MDB Oyunları medal sıralaması Azərbaycan
    Азербайджан занимает второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Son xəbərlər

    00:43

    Türkiyə XİN "Sumud" flotiliyasına edilən hücumu pisləyib

    Region
    00:20
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    00:14
    Video

    Paşinyanın etirafı: "Soyqırımı" 1950-ci illərdən sonra gündəmə gəlib

    Region
    00:10

    Odessada daşqınlar 10 nəfərin həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    00:00

    Qurban Qurbanov ölkə xaricindən gələn təkliflər barədə çox düşünmür

    Futbol
    23:57

    Gürcüstanın DTX rəhbəri: Aşkarlanan partlayıcının Rusiyaya aparılması barədə versiyalar mövcuddur

    Region
    23:35

    Qurban Qurbanov: "Futbolçular rəqibdən çəkinmədilər"

    Futbol
    23:31

    Azərbaycan təmsilçisi Avropa Kubokunun əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Komanda
    23:30

    Brest prokurorluğu "Boracay" tankerinə dair istintaqa başlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti