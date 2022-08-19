Азербайджан в будущем может принять участие в Играх ШОС

Азербайджан в будущем может принять участие в Играх Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Азербайджан в будущем может принять участие в Играх Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом в интервью Report сообщил министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов.

Он отметил, что ранее состоялась первое заседание на уровне министров молодежи и спорта 8 стран-членов организации - России, Китая, Индии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, где было решено выступить с инициативой проведения Спортивных Игр Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы не хотим довольствоваться только 8 странами, которые являются членами организации. Есть также страны-партнеры и наблюдатели такие как Азербайджан, Монголия и Иран", - сказал он, добавив, что было решено создать рабочую группу.

Эту идею поддержал и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, который лично присутствовал на первом заседании министров молодежи и спорта.

"Уверен, что Азербайджан, как страна-партнер, имеет право уверенно поддержать эту идею. Потому что ваша страна тоже будет приглашена на эти соревнования. Но это произойдет не в этом году, и не в следующем", - сказал он.