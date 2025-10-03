Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, сборная Азербайджана по-прежнему занимает 2-е место, имея в активе 8 золотых, 21 серебряную и 33 бронзовые медали.

Лидером списка остаётся Россия с 64 золотыми, 19 серебряными и 13 бронзовыми наградами. На третьей позиции - Беларусь (7 золотых, 19 серебряных, 26 бронзовых).

Всего на данный момент спортсмены из 7 стран завоевали медали.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.