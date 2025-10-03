Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 03:07
Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, сборная Азербайджана по-прежнему занимает 2-е место, имея в активе 8 золотых, 21 серебряную и 33 бронзовые медали.
Лидером списка остаётся Россия с 64 золотыми, 19 серебряными и 13 бронзовыми наградами. На третьей позиции - Беларусь (7 золотых, 19 серебряных, 26 бронзовых).
Всего на данный момент спортсмены из 7 стран завоевали медали.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
Последние новости
03:44
Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейнеДругие страны
03:39
Трамп: США будут получать более $1 трлн в год доходов от пошлинДругие страны
03:07
Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГИндивидуальные
02:40
Женщина впервые возглавила MI-6Другие страны
02:07
В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3В регионе
01:40
Подведены итоги 7-го Бакинского международного архитектурного конкурсаKультурная политика
01:23
Лига Европы УЕФА: "Фенербахче" обыграл французскую "Ниццу"Футбол
00:49
СМИ: США направят Ливану $230 млн в рамках усилий по разоружению "Хезболлах"Другие страны
00:13