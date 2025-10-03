İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 02:48
    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib.

    "Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hazırda 2-ci pillədə olan komandanın aktivində 8 qızıl, 21 gümüş, 33 bürünc medal var.

    Siyahıya Rusiya (64 qızıl, 19 gümüş, 13 bürünc medal) başçılıq edir. Belarus (7 qızıl, 19 gümüş, 26 bürünc) üçüncüdür.

    İndiyə qədər 7 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.

    Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ

