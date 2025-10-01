Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ
Индивидуальные
- 01 октября, 2025
- 00:20
Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ.
Как сообщает Report, в активе азербайджанской команды на данный момент 7 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовая медали.
Лидирует Россия (47 золотых, 13 серебряных, 9 бронзовых), третье место занимает Беларусь (7 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых).
Всего медали завоевали представители 7 стран.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
Последние новости
00:20
Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГИндивидуальные
00:10
Дания получит помощь США и других стран для обеспечения безопасности двух саммитовДругие страны
23:47
Футболисты "Кайрата" уступили "Реалу" в матче Лиги чемпионовФутбол
23:38
СМИ: США перебрасывают десятки истребителей на Ближний ВостокДругие страны
23:33
В рамках III Игр СНГ стартовали соревнования по бадминтонуИндивидуальные
23:16
Трамп заявил, что до его прихода к власти в США въехали около 25 млн нелегальных мигрантовДругие страны
22:59
Фото
Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
22:54
Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с ЕреваномВ регионе
22:49