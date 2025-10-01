Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Индивидуальные
    Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, в активе азербайджанской команды на данный момент 7 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовая медали.

    Лидирует Россия (47 золотых, 13 серебряных, 9 бронзовых), третье место занимает Беларусь (7 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых).

    Всего медали завоевали представители 7 стран.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры стран СНГ Азербайджан
    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub

