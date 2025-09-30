İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub.

    "Report" xəbər verir ki, hazırda komandanın aktivində 7 qızıl, 18 gümüş, 31 bürünc medal var.

    Siyahıya Rusiya (47 qızıl, 13 gümüş, 9 bürünc medal) başçılıq edir. Belarus (7 qızıl, 16 gümüş, 17 bürünc) üçüncüdür.

    İndiyə qədər 7 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.

