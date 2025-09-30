Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub
Fərdi
- 30 sentyabr, 2025
- 23:59
Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub.
"Report" xəbər verir ki, hazırda komandanın aktivində 7 qızıl, 18 gümüş, 31 bürünc medal var.
Siyahıya Rusiya (47 qızıl, 13 gümüş, 9 bürünc medal) başçılıq edir. Belarus (7 qızıl, 16 gümüş, 17 bürünc) üçüncüdür.
İndiyə qədər 7 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.
