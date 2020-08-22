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Азербайджан потерпел второе поражение на шахматной Олимпиаде

Азербайджан потерпел второе поражение на шахматной Олимпиаде Проводятся очередные встречи Топ-дивизиона Всемирной шахматной олимпиады
Индивидуальные
22 августа 2020 г. 18:58
Азербайджан потерпел второе поражение на шахматной Олимпиаде

Проводятся очередные встречи Топ-дивизиона Всемирной шахматной олимпиады.

Как передает Report, национальная команда Азербайджана, ведущая борьбу в группе B, провела три встречи на онлайн-турнире.

Сборная, проигравшая во второй игровой день Украине и Казахстану, и победившая лишь Словакию, имеет в своем активе 8 очков.

В первый игровой день команда Азербайджана одержала убедительные победы над Нидерландами, Венгрией и ЮАР. В группе также выступают команды Испании, Норвегии и Франции.

Обладатели первых трех мест в каждой группе получают путевку в плей-офф.

В группе B с 10 баллами лидирует Венгрия. Украина, Казахстан и Испания имеют по 9 очков. Азербайджанская сборная набрала 8 баллов, Словакия – 6, Нидерланды – 5. Норвегия и Франция имеют по 2 очка, ЮАР пока не набрала ни одного очка.

АЗЕРБАЙДЖАН – УКРАИНА 2,5:3,5

Шахрияр Мамедъяров – Василий Иванчук 1:0

Теймур Раджабов – Антон Коробов 0,5:0,5

Гюнай Мамедзаде – Юлия Осмак 0:1

Гюльнар Мамедова – Инна Гапоненко 0,5:0,5

Вугар Асадли – Кирилл Шевченко 0:1

Ханым Баладжаева – Мария Берднык 0,5:0,5

Результаты остальных матчей в группе: Нидерланды - Испания - 2,5:3,5; Норвегия - Казахстан - 2:3; Франция - Словакия - 1,5:4,5; Венгрия - ЮАР - 6:0.

СЛОВАКИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН 1:5

Виктор Газик - Шахрияр Мамедъяров 0:1

Любомир Фтанчик - Рауф Мамедов 0:1

Юлия Мовсесян - Гюнай Мамедзаде 0:1

Сюзана Чибичкова - Гюльнар Мамедова 0,5:0,5

Самир Сахиди - Айдын Сулейманлы 0:1

Доминика Феркова - Ханым Баладжаева 0,5:0,5

Результаты остальных встреч: ЮАР - Нидерланды - 1,5:5,5; Украина - Венгрия - 2:4; Казахстан - Франция - 6:0; Испания - Норвегия - 4,5:1,5.

АЗЕРБАЙДЖАН – КАЗАХСТАН 2,5:3,5

Шахрияр Мамедъяров - Ринат Джумабаев 1:0

Теймур Раджабов - Рустам Хуснутдинов 0,5:0,5

Гюнай Мамедзаде - Бибисара Ассаубаева 0,5:0,5

Гюльнар Мамедова - Гулисхан Нахбаева 0:1

Айдын Сулейманлы - Денис Махнев 0:1

Ханым Баладжаева - Меруэрт Камалиденова 0,5:0,5

Результаты остальных встреч: Нидерланды - Норвегия - 3,5:2,5; Франция - Испания - 1,5:4,5; Венгрия - Словакия - 4:2; ЮАР - Украина - 2:4.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Millimiz növbəti görüşlərini keçirdi

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