Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ
Индивидуальные
- 05 октября, 2025
- 01:44
Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, на данный момент в активе страны 23 золотые, 44 серебряные и 67 бронзовых медалей.
Список лидеров возглавляет Россия (89 золотых, 40 серебряных и 28 бронзовых медалей), третье место занимает Беларусь (20 золотых, 23 серебряные и 38 бронзовых медалей).
До сих пор медали завоевали представители семи девяти стран.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
