Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2025
    • 01:44
    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, на данный момент в активе страны 23 золотые, 44 серебряные и 67 бронзовых медалей.

    Список лидеров возглавляет Россия (89 золотых, 40 серебряных и 28 бронзовых медалей), третье место занимает Беларусь (20 золотых, 23 серебряные и 38 бронзовых медалей).

    До сих пор медали завоевали представители семи девяти стран.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры СНГ Азербайджан медальный зачет
    III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

    Последние новости

    01:44

    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    01:10

    Трамп: Режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленно

    Другие страны
    01:08

    Минздрав Грузии: В Тбилиси в ходе беспорядков пострадал 21 полицейский

    В регионе
    01:01

    Премьер Грузии: Мы не позволим иностранным спецслужбам свергнуть правительство

    В регионе
    00:54

    Почти 200 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Испании в поддержку палестинцев

    Другие страны
    00:39

    Минуло 5 лет с момента первого ракетного обстрела Барды армянскими вооружёнными силами

    Внутренняя политика
    00:02

    Хакан Фидан: Россия и Украина демонстрируют готовность продолжать войну

    В регионе
    23:50

    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетит Турцию

    В регионе
    23:27

    Трамп переведет под федеральный контроль бойцов Нацгвардии Иллинойса

    Другие страны
    Лента новостей