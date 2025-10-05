Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, на данный момент в активе страны 23 золотые, 44 серебряные и 67 бронзовых медалей.

Список лидеров возглавляет Россия (89 золотых, 40 серебряных и 28 бронзовых медалей), третье место занимает Беларусь (20 золотых, 23 серебряные и 38 бронзовых медалей).

До сих пор медали завоевали представители семи девяти стран.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.