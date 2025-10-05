III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib
Fərdi
05 oktyabr, 2025
- 01:01
Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib.
"Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ölkənin aktivində hazırda 23 qızıl, 44 gümüş və 67 bürünc medal var.
Siyahıya Rusiya (89 qızıl, 40 gümüş, 28 bürünc medal) başçılıq edir. Üçüncü pillədə isə Belarus (20 qızıl, 23 gümüş, 38 bürünc) yer alıb.
İndiyə qədər 9 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.
