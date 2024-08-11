Париж-2024: Азербайджан добился наилучшего результата за всю историю участия в Играх

Азербайджан, заняв 30-31 места на летних Олимпийских играх в Париже, добился наилучшего результата за всю историю своего участия в Играх.
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Наша страна также превзошла результаты Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где заняла 32-е место.
Отметим, что дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) сборной Азербайджана стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили - бронзу.