Париж-2024: Азербайджан добился наилучшего результата за всю историю участия в Играх

Азербайджан, заняв 30-31 места на летних Олимпийских играх в Париже, добился своего лучшего результата за всю историю Игр.

Азербайджан, заняв 30-31 места на летних Олимпийских играх в Париже, добился наилучшего результата за всю историю своего участия в Играх.

Как сообщает Report , наша сборная, имеющая 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, разделила в турнирной таблице указанные позиции с Хорватией.

Наша страна также превзошла результаты Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где заняла 32-е место.

Отметим, что дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) сборной Азербайджана стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили - бронзу.