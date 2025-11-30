Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан на чемпионате мира представят 11 боксеров

    30 ноября, 2025
    • 10:57
    Азербайджан на чемпионате мира, который будет проходить в Дубае (ОАЭ) 3-13 декабря, будут представлять 11 боксеров.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской федерации бокса.

    В турнире примут участие спортсмены из более чем 120 стран.

    В составе азербайджанской команды на чемпионат отправятся Субхан Мамедов (48 кг), Ниджат Гусейнов (51 кг), Залимхан Сулейманов (54 кг), Умид Рустамов (57 кг), Магомедали Ашуралиев (60 кг), Магсуд Хасметов (63,5 кг), Заур Гахраманов (67 кг), Сархан Алиев (70 кг), Саиджамшид Сафаров (80 кг), Альфонсо Домингес (86 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

    Кроме того, страну на соревнованиях в качестве судей будут представлять Фуад Асланов и Ровшан Гадиров. Руководить национальной командой будет член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов.

