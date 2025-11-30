İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan dünya çempionatında 11 boksçu ilə təmsil olunacaq

    Komanda
    • 30 noyabr, 2025
    • 10:20
    Azərbaycan dünya çempionatında 11 boksçu ilə təmsil olunacaq

    3-13 dekabr aralığında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında Azərbaycanı 11 boksçu təmsil edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarışa 120-dən çox ölkə qatılacaq.

    Azərbaycan komandasının heyətində Sübhan Mamedov (48 kq), Nicat Hüseynov (51 kq), Zəlimxan Süleymanov (54 kq), Ümid Rüstəmov (57 kq), Məhəmmədəli Aşurəliyev (60 kq), Maqsud Xasmetov (63,5 kq), Zaur Qəhrəmanov (67 kq), Sərxan Əliyev (70 kq), Səidcəmşid Səfərov (80 kq), Alfonso Dominqes (86 kq) və Məhəmməd Abdullayev (+92 kq) rinqə çıxacaqlar.

    Mundialda Fuad Aslanovla Rövşən Qədirov hakimlər sırasında yer alacaqlar. Milli komandaya rəhbərliyi isə Azərbaycan Boks Federasiyası İdarə Heyətinin üzvü Rövşən Hüseynov edəcək.

    boks BƏƏ Azərbaycan
    Азербайджан на чемпионате мира представят 11 боксеров

    Son xəbərlər

    11:11

    Məsim Məmmədov: 2025-ci il Laçın üçün yeni bir temp, yeni bir əhval ili olub

    Daxili siyasət
    11:09
    Foto
    Video

    Antiterror şəhidlərinin xatirəsinə həsr olununan DİN-in cüdo üzrə açıq çempionatı keçirilib

    Fərdi
    11:05

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Əsas çatışmazlıq qol epizodlarından yararlana bilməməyimizdir"

    Futbol
    10:59

    Tahir İxanov: Laçında regionun inkişafına güclü stimul verən mədəni proqramlar həyata keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    10:52

    ABŞ-də Senat və Nümayəndələr Palatası Heqsetin "hamını öldürün" əmrini araşdıracaq

    Digər ölkələr
    10:32

    Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 sərnişin yaralanıb

    Region
    10:20

    Azərbaycan dünya çempionatında 11 boksçu ilə təmsil olunacaq

    Komanda
    10:15

    Türkiyənin hakim partiyası tankerlərə qarşı hücuma münasibət bildirib

    Region
    10:00

    Messi məhsuldar ötürmə sayında yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti