Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Парламента Грузии Нино Цилосани.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

На встрече обсудили развитие азербайджано-грузинских связей и расширение сотрудничества в области молодежной политики и спорта.

Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве между соответствующими структурами двух стран.