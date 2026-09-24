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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта

    Индивидуальные
    • 24 сентября, 2026
    • 13:44
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта

    Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Парламента Грузии Нино Цилосани.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

    На встрече обсудили развитие азербайджано-грузинских связей и расширение сотрудничества в области молодежной политики и спорта.

    Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве между соответствующими структурами двух стран.

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта

    Фарид Гайыбов Нино Цилосани Азербайджано-грузинские отношения
    Фото
    Azərbaycan və Gürcüstan arasında idman sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
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    Azerbaijan, Georgia discuss cooperation in sports
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