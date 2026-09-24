Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спорта
Индивидуальные
- 24 сентября, 2026
- 13:44
Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Парламента Грузии Нино Цилосани.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.
На встрече обсудили развитие азербайджано-грузинских связей и расширение сотрудничества в области молодежной политики и спорта.
Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве между соответствующими структурами двух стран.
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