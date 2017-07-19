Азад Рагимов находится с визитом в Португалии

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым находится в Португалии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства молодежи и спорта, визит осуществлен по приглашению госсекретаря по делам молодежи и спорта Португалии Жоао Пауло Ребело.

В рамках встречи министра с госсекретарем обсудили опыт, набранный в области организации проведенных в последние годы в Баку таких крупных спортивных мероприятий, как I Европейски игры, Всемирная шахматная олимпиада, Гран-при Азербайджана "Формулы- 1", IV Игры исламской солидарности, коснулись подготовки предложений для дальнейшей перспективы.

Чтобы ознакомиться с работами, проводимыми в Португалии как государстве-члене Евросоюза в области молодежи и спорта, в рамках визита А.Рагимов провел встречи с ответственными лицами страны в области молодежи и спорта, посетил спортивные арены, Национальный молодежный центр и пр.