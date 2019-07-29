Азад Рагимов: Мы не должны потерять будущих звезд

Сегодня в Национальном олимпийском комитете (НОК) в рамках проекта "Дни триумфа" состоялась встреча с медалистами XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019".

Как сообщает Report, сперва был продемонстрирован видеоролик о победе наших спортсменов.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде поздравил медалистов.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что фестиваль прошел на высоком уровне: "Призеры вновь доказали, что Азербайджан является спортивной страной. Впервые на этом фестивале, проводимом в 15-й раз, наша команда заняла 4-е место. Это говорит о том, что среди наших юниоров есть будущие звезды. Мы не должны их потерять. Азербайджан провел фестиваль на высоком уровне. Отрадно, что в ходе фестиваля не возникало проблем".

Министр образования Джейхун Байрамов отметил, что 4-е место среди 48 стран говорит о профессиональном отношении к спорту в нашей стране. Министр выразил признательность за оказанную поддержку в проведении фестиваля президенту Ильхаму Алиеву, вице-президенту Мехрибан Алиевой и всем организаторам.

Затем состоялось награждение медалистов. Некоторые спортсмены на церемонии не присутствовали ввиду участия в других соревнованиях. После официальной части состоялись выступления деятелей искусства.

Напомним, что возглавила итоговую таблицу фестиваля сборная Россия, завоевавшая 66 медалей, 28 из которых золотые, 17 – серебряные и 21 бронзовая. На втором месте расположилась сборная Великобритании с 11 золотыми, 12 серебряными и 2 бронзовыми медалями. На третьем месте сборная Турции с 11 золотыми, 6 серебряными и 10 бронзовыми медалями. Четвертое место заняла наша сборная, завоевавшая 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. Больше всех в составе нашей сборной отличились борцы.