Азад Рагимов: Изменения в руководстве "Формулы-1" не повлияют на Азербайджан

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Изменения в руководстве "Формулы-1" никак не повлияют на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, для Азербайджана не имеет значения, что Берни Эккслстоуна заменил Чейз Кэри: "Мы будет работать с руководящими лицами также, как делали это ранее. У нас с ними очень хорошие отношения".

По мнению А.Рагимова, Б.Эккслстоун обладает исключительной ролью в доведении "Формулы-1" до сегодняшнего уровня: "Однако, он продал большую часть акций другой компании и оставил себе лишь 5% акций. Нынешние акционеры предпочли не сотрудничать с ним".

Отметим, что в этом году Гран-при Азербайджана пройдет 23-25 июня.