Австралийская пловчиха установила рекорд на Кубке мира

Австралийская пловчиха Лани Паллистер установила мировой рекорд на Кубке мира, проходящем в канадском Торонто.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 23-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 800 м вольным стилем за 7 минут и 54 секунды, превзойдя достижение девятикратной олимпийской чемпионки американки Кэти Ледеки (7 мин. 57,42 сек.), установленный в 2022 году.

Отметим, что Л.Паллистер является двукратной чемпионкой мира, а также пятикратной победительницей мировых первенств на коротких дистанциях.