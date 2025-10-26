İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Avstraliyalı üzgüçü Dünya Kubokunda rekorda imza atıb

    Fərdi
    • 26 oktyabr, 2025
    • 11:17
    Avstraliyalı üzgüçü Lani Pallister Kanadanın Toronto şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda rekorda imza atıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı idmançı bunu 800 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə reallaşdırıb.

    Məsafəni 7 dəqiqə 54 saniyəyə qət edən Pallister 2022-ci ildə amerikalı Keti Ledekinin sahib olduğu rekordu (7 dəqiqə 57,42 saniyə) qırıb.

    Qeyd edək ki, L.Pallister ikiqat dünya çempionu, həmçinin qısa məsafələr üzrə keçirilən dünya birinciliklərinin beşqat qalibidir.

    Dünya Kuboku Lani Pallister Toronto rekord

