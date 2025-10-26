Avstraliyalı üzgüçü Dünya Kubokunda rekorda imza atıb
Fərdi
- 26 oktyabr, 2025
- 11:17
Avstraliyalı üzgüçü Lani Pallister Kanadanın Toronto şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda rekorda imza atıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı idmançı bunu 800 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə reallaşdırıb.
Məsafəni 7 dəqiqə 54 saniyəyə qət edən Pallister 2022-ci ildə amerikalı Keti Ledekinin sahib olduğu rekordu (7 dəqiqə 57,42 saniyə) qırıb.
Qeyd edək ki, L.Pallister ikiqat dünya çempionu, həmçinin qısa məsafələr üzrə keçirilən dünya birinciliklərinin beşqat qalibidir.
