Аркадий Найдич из Азербайджана с ничьей стартовал на шахматном супертурнире в Германии

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и претендент на мировую корону американец Фабиано Каруана сыграли вничью в первом туре супертурнира GrenkeChessClassic в Германии.

Как передает Report, представляющий на турнире Азербайджан Аркадий Найдич сыграл вничью с французом Вашье-Лагравом.

Ещё три партии завершились вничью. Миром разошлись немец Георг Майер и действующий победитель турнира армянин Левон Аронян, француз Максим Вашье-Лаграв и Аркадий Найдич из Азербайджана, китаянка Хоу Ифань и Вишванатан Ананд из Индии.

Единственная победа на турнире произошла в матче, состоявшемся между российским гроссмейстером Никитой Витюговым и немцем Матиасом Блюбаумомом. Российский шахматист одержал поебуд.

После двух туров, Витюгов, имея в активе одно очко, является единоличным лидером.