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Американская пловчиха дважды за сутки установила мировой рекорд на дистанции 100 м

Американская пловчиха дважды за сутки установила мировой рекорд на дистанции 100 м Американка Гретхен Уолш дважды за день установила мировой рекорд по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем.
Индивидуальные
4 мая 2025 г. 12:03
Американская пловчиха дважды за сутки установила мировой рекорд на дистанции 100 м

Американка Гретхен Уолш дважды за день установила мировой рекорд по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем.

Как сообщает Report, в предварительном заплыве на турнире в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) Уолш показала результат 55,09 сек., а в финале - 54,60.

Прежнее мировое достижение также принадлежало американке - 55,18 сек.

Отметим, что Гретхен Уолш 22 года. На Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионата мира 2023 года. В 2024 году американка завоевала семь золотых наград по итогам мирового первенстве на короткой воде, на том турнире она установила девять рекордов мира.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı üzgüçü bir gündə iki dəfə dünya rekordu müəyyənləşdirib

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