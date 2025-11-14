AMADA провела круглый стол в рамках госпрограммы по борьбе с наркотиками

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) организовало закрытый круглый стол на тему "Перспективы межведомственного сотрудничества в борьбе с запрещенными веществами".

Как передает Report, мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией на 2025–2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 17 сентября 2025 года.

В дискуссии приняли участие представители государственных структур, правоохранительных органов, руководители Всемирного антидопингового агентства (WADA), специалисты антидопинговых агентств разных стран и международные эксперты.

В ходе обсуждений участники уделили особое внимание мерам по предотвращению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, защите молодежи от вредных влияний, усилению просветительской работы и развитию международного антидопингового образовательного центра.

Завершая мероприятие, стороны обменялись мнениями относительно совершенствования расследований, усиления тестирования, популяризации "чистого спорта" и защиты молодежи от вредных привычек. Было подчеркнуто значение дальнейшего расширения сотрудничества AMADA с профильными государственными структурами.